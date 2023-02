Biglietti Napoli-Eintracht Francoforte: quasi sold out in sei ore

Nella giornata di ieri è iniziata la vendita dei biglietti per il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte ed in circa sei ore sarebbero già quasi terminati.

Il prossimo 15 marzo 2023 il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte in casa propria e nella giornata di ieri sono stati messi in vendita i biglietti per assistere al match. Questi ultimi però sarebbero già quasi tutti terminati nel gir di sei ore.

Il Corriere dello Sport riporta il punto della situazione:

“Poco prima di cena, erano le ore 20, la fila s’è ridotta. Tremila, duemila, mille in coda. L’apice nel primo pomeriggio. Quasi trentamila persone sedute davanti a un computer o con il proprio smartphone sperando di farcela. Qualunque esito è diventato pubblico sui social. Il numero oscillava dai diecimila ai ventimila e variava spesso per diversi motivi: problemi di linea, sistema in tilt, tifosi senza Fidelity Card che attendevano invano il proprio turno (per i biglietti on-line era condizione necessaria ma non tutti lo sapevano).”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: “escluse lesioni acute”

Caos Barcellona, l’accusa: “Pagati milioni al vice presidente degli arbitri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta: blitz Cc nel crotonese, 31 misure cautelari