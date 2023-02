Sassuolo-Napoli: la conferenza di Dionisi alla vigilia

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

Domani sera alle 20:45 Napoli e Sassuolo si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia e per tale occasione il tecnico Alessio Dionisi è da poco intervenuto in conferenza stampa.

“Se pensiamo di avere un piano gara unico il Napoli te lo stravolge perché in campo è decisivo e ti devi adeguare, fermo restando che son convinto che potremo determinare anche noi delle cose. Tuttavia ci dobbiamo modellare in base a quello che pensiamo di poter fare e a quello che farà il Napoli. Dovremo rimanere nelle partite che si creeranno nelle partite. Non possiamo concedere la palla al Napoli tutta la partita, se lo fai hai perso, anche mentalmente, perché loro sanno fare tante cose e bisogna pensare di metterli in difficoltà e le nostre qualità possono farlo, sicuramente loro hanno qualità per farlo a loro volta.”

Sulla formazione:

“Bajrami potrebbe essere il vice Berardi se quest’ultimo non ci sarà. Oggi dobbiamo allenarci e domani ci sarà la rifinitura. Tra oggi e domani faremo le valutazioni. In difesa dobbiamo fare meglio perché l’ultima volta abbiamo regalato due reti all’Udinese. Lor hanno creato ma noi potevamo fare di meglio.”

Sul Napoli afferma:

“Dovremo essere più bravi rispetto alle ultime due gare col Napoli, siamo partiti con l’handicap. Dovremo essere coraggiosi con la palla e squadra senza, ancor prima squadra senza, ma allo stesso tempo se non hai la consapevolezza/presunzione di dire posso fargli gol, abbiamo le qualità per farlo, ci dobbiamo provare. Mi aspetto un Napoli che vada su ogni campo per vincere, ora giocano tutte le partite per vincere com’è giusto che sia. Da un certo punto di vista mi aspetto un Napoli arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà di avere delle situazioni. Il 4-0 dell’andata è stata macchiata da un’ottima partenza del Napoli e da una non nostra efficace in fase difensiva, avevamo creato i presupposti per far gol, poi non ci siamo riusciti e il Napoli ha vinto con merito perché ha fatto meglio, il punteggio era stato un po’ largo. Con il Napoli abbiamo fatto meno punti da quando ci sono io, ci deve essere la volontà di cambiare questa cosa sapendo che il Napoli non è imbattibile.”

Su Laurentié e Maxi Lopez:

“Laurentié deve continuare a fare quello che sta facendo, lavorando e migliorandosi. Lui si sta applicando, sta facendo il massimo, può fare di più, mi aspetto il massimo se giocherà domani. Sulla presenza certa di Maxi Lopez mancano due allenamenti, l’allenatore pian pianino si fa un’idea, nelle gare precedenti ad esempio ho cambiato per varie vicissitudini. Potrebbe darsi perché Maxime è un giocatore importante, l’abbiamo recuperato finalmente e il modo migliore per recuperarlo ancora è farlo giocare. Non sono sicuro che giocherà, sarà della partita penso proprio di sì, se a partita in corso o dall’inizio vedremo, non ho certezze.”

Fonte foto: Instagram, @ale_dionisi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: “escluse lesioni acute”

Caos Barcellona, l’accusa: “Pagati milioni al vice presidente degli arbitri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta: blitz Cc nel crotonese, 31 misure cautelari