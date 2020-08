Calciomercato – Gabriel: Napoli e Arsenal pareggiano l’offerta, sceglierà il giocatore dove andare

Napoli e Arsenal si contendono il difensore Gabriel del Lille

Il maggior indiziato per sostituire Kalidou Koulibaly in difesa è Gabriel Magalhaes del Lille. Secondo quanto riportato da “Le10sport”, azzurri e Arsenal avrebbero presentato un’offerta praticamente identica: 30 milioni di euro, bonus compresi. Il club francese ha già accettato l’offerta ma ora la palla passa al difensore: sarà lui a prendere la decisione definitiva e a scegliere in quale campionato giocare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, ag. Vertonghen: “Abbiamo avuto contatti anche con il Napoli”

Pirlo alla Juve – Dall’Inghilterra ironizzano, “Qualche esperienza rilevante? Si, nove giorni di U23”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In auto contromano per 25 km, denunciata