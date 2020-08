“Pagliacci”. Mbappè lancia un tweet colpendo, tra gli altri, anche Gasperini e Guardiola

Mbappè, attaccante del PSG, evidenzia la straordinaria marcia delle squadre francesi in Champions League

Le semifinali di Champions League 2019/2020 avranno un comun denominatore: la Germania e la sorprendente Francia, nazioni di cui fanno parte le quattro squadre che si sfideranno, incrociandosi, in gara unica in questa settimana. L’attaccante dei parigini Kylian Mbappé ne ha approfittato per dedicare un tweet a chi sostiene che la Ligue 1 è un campionato di basso livello:

“Farmers League” che, tradotto letteralmente, significa “LEGA DEGLI AGRICOLTORI”, il tutto accompagnato dall’emoticon che raffigura un pagliaccio.

