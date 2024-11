Rinnovo Meret, manca ancora l’accordo ma c’è ottimismo

La giornalista Alessandra Vaccaro si è soffermata in breve sul rinnovo di Alex Meret ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Si continua a parlare della questione rinnovo di Alex Meret. La giornalista Alessandra Vaccaro ne ha parlato “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Di seguito le sue parole:

“Ho parlato con l’entourage di Alex Meret, c’è distanza per il rinnovo ma non è abissale. L’accordo non è stato ancora trovato ma si è ottimisti rispetto a qualche settimana fa quando si pensava stesse saltando il banco. Ho letto delle cifre, con un ingaggio raddoppiato per il portiere, invece è trapelato che la richiesta di quest’ultimo sia del 20% in più rispetto allo stipendio che percepisce oggi. Il rinnovo è abbordabile per il Napoli in quanto è consono al tetto ingaggi. C’è anche la possibilità di un rinnovo con opzione, com’è successo l’anno scorso. L’entourage di Meret e Meret sono aperti a qualsiasi possibilità.”

