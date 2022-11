Corriere della Sera – Mancini: “Sono rimasto per vincere, vogliamo andare ai Mondiali”.

Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato intervistato dal quotidiano per parlare del Mondiale mancato:

“Non credo alle maledizioni. Prima o poi cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo. Il Mondiale del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo 2024 in cui vogliamo difendere bene il titolo”.

Fonte foto: Flickr.com

