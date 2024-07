X – Schira: “Hermoso si avvicina al Napoli, trattative in corso”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla trattativa che potrebbe legare Mario Hermoso al Napoli. Il difensore, svincolato dall’Atletico Madrid, è un’occasione di mercato che stuzzica Manna. Dopo una lunga trattativa, il centrale spagnolo sembrerebbe essersi avvicinato:

Nicolò Schira, ha rilasciato alcune notizie via social, per aggiornare in merito alla situazione: “Mario Hermoso si avvicina sempre più al Napoli come svincolato. Trattative in corso per un contratto fino al 2027 (4 milioni all’anno più bonus)“.

