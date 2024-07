La Gazzetta dello Sport – Lindstrom nel mirino di Everton e Aston Villa: Conte vuole studiarlo bene

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di due club della Premier, per Jesper Lindstrom. Il Napoli, con la sua cessione, potrebbe intascare 30 milioni: “Lindstrom e la Premier. Anche qui c’è grande traffico nel reparto e il Napoli al momento non è nella condizione di poter affondare il colpo. Un assist potrebbe arrivare sempre dalla Premier: Lindstrom, infatti, è finito nel mirino di Everton e Aston Villa, pronte all’investimento sul danese che già un’estate fa aveva suscitato l’interesse del Liverpool.

Preferì il Napoli, per giocare di più. Ma i fatti hanno detto altro e ora Lindstrom si sta giocando le sue chance con Conte. Il tecnico vuole studiarlo bene in ritiro prima di decidere il suo futuro. Potrebbe restare come vice-Kvara, oppure chiuderla qui: dalla Premier potrebbero arrivare quei 30 milioni da reinvestire su Greenwood“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Greenwood, presto la decisione sull’offerta del Napoli

UFFICIALE – Enel è il nuovo Global Energy Partner del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi