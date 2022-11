Skriniar su Hamsik: “Marek tra i migliori della storia della Slovacchia”

Il difensore dell’Inter parla di Marek Hamsik

Marek Hamsik ha dato l’addio alla Nazionale slovacca. Il connazionale difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato dell’ex capitano del Napoli in un’intervista rilasciata a Sport.sk.

Queste le sue parole:

“L’ho ringraziato per aver fatto parte della sua carriera. Le lacrime mi sono sgorgate dagli occhi quando è uscito dal campo. È triste che la leggenda del calcio slovacco non giocherà più con noi. Sarà ricordato come uno dei migliori calciatori della storia slovacca, anzi il miglior calciatore della storia slovacca. Marek è un simbolo della Slovacchia. Quando dici Slovacchia in qualsiasi parte del mondo, tutti conoscono Hamšík”.

