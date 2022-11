Corriere del Mezzogiorno – ADL programma il futuro: vuole il rinnovo di Spalletti.

Aurelio De Laurentiis è ufficialmente rientrato a Napoli e, come sottolinea il quotidiano, a breve potrebbe esserci un incontro tra con Di Lorenzo per allungare il contratto, ma non solo, perché a fare rumore è la questione di Spalletti. Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno, con un’opzione a favore del club per allungare di un altro anno, ed è questo che rende tranquilla la società. Tuttavia, De Laurentiis non si accontenta, e vorrebbe andare a colloquio con il mister per programmare il futuro della squadra.

