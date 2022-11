Radio Napoli Centrale – Tarallo: “Donnarumma sente il peso di Meret, non è più tranquillo”.

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Calcio alla Radio’, per parlare della situazione portieri in Nazionale:

“Paperumma? Senza errori non c’è crescita. Lui ha posizionato bene la barriera su punizione, era tutto perfetto, compresa la sua stessa posizione. Voleva fare la parata plateale, forse, questo è stato il problema. È uno dei più grandi portieri e resta tra i più forti, ma psicologicamente è un po’ in difficoltà perché dietro scalpita uno come Meret che sta dicendo la sua in campionato e in Nazionale, sta andando alla grande. Tra quei pali, se c’è un concorrente alle spalle, tutto incide anche emotivamente, adesso Donnarumma non è più tranquillo come una volta.