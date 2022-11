Corriere dello Sport – Napoli, ritiro in Turchia: programma avviato, mancano le firme.

È quasi tutto pronto per il ritiro in Turchia del Napoli! Secondo il quotidiano, il programma organizzato è in via di definizione, ma i contratti non sono ancora stati firmati. Tuttavia, seguendo quanto riportato il Napoli ad Antalya dovrebbe essere presente: partiranno il 2 dicembre, e potrebbero rimanerci per due settimane o forse meno. In Turchia il mini-torneo è in fase di allestimento, dove dovrebbero partecipare Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Montella: “Napoli? Da gennaio in poi ci saranno più insidie”

Skriniar su Hamsik: “Marek tra i migliori della storia della Slovacchia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta, la Polizia di Milano esegue 49 misure