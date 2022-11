La Gazzetta dello Sport – Napoli, interesse per Mazzocchi: ci sono anche Roma e Inter.

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, ha confermato l’interesse del Napoli per l’esterno della Salernitana, Pasquale Mazzocchi. Tuttavia, tra le pretendenti spuntano anche Roma e Inter, e il giornale ricorda che in estate il club granata, questa estate valutò Mazzocchi circa cinque milioni di euro. Ad oggi il suo valore è sensibilmente aumentato e l’intenzione di Iervolino è trattenerlo almeno fino a fine campionato, ma in caso di offerte vantaggiose sarà difficile convincere il difensore che ha un contratto fino al 2026.

Fonte foto: Instagram @pakomazzocchi_seven.

