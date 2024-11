De Maggio: “Kvaratskhelia nervoso per il cambio, il suo sfogo non era diretto a Conte”

De Maggio sullo sfogo di Kvaratskhelia al momento del cambio

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio, che ha commentato il nervosismo di Khvicha Kvaratskhelia al momento del cambio. Ecco quanto dichiarato:

“Khvicha Kvaratskhelia si è molto arrabbiato dopo la sostituzione. Ma il suo sfogo non era diretto ad Antonio Conte. Il georgiano era infatti consapevole di non avere dato il meglio, avrebbe potuto incidere maggiormente sulla partita. Per questo motivo si è sfogato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cesari: “Su Celik Massa sbaglia, il provvedimento disciplinare è necessario”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uomo d’affari messicano arrestato a Roma, chiede l’estradizione