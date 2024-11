Hamsik: “Napoli è casa, spero in un altro Scudetto”

Marek Hamsik, ex centrocampista e Capitano del Napoli, ha parlato del club azzurro, della città e della questione scudetto.

L’ex Capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica in cui ha parlato del suo ex club e della probabilità di vincere ancora lo Scudetto.

Di seguito quanto dichiarato:

“Paga gli errori della stagione scorsa, ma in campionato il Napoli sta facendo benissimo, con Antonio Conte. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata.”

Su Diego Armando Maradona afferma:

“Sono già passati 4 anni dalla sua morte e non manca soltanto ai napoletani, per cui Diego era e resta una divinità. Io in maglia azzurra ho giocato oltre 500 partite e so quanto Maradona sia ancora adorato, a Napoli: la mia seconda casa. Tutto il mondo del calcio ha perso tanto, però. Appena ritorno vado al murales, ci vediamo presto.“

