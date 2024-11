Manchester United su Kvaratskhelia: ecco la cifra offerta

Secondo Sportmediaset il Manchester United starebbe tentando di portare Khvicha Kvaratskhelia in Premier League.

Il Manchester United sarebbe interessato all’attaccante del Napoli Khvicha Kvartskhelia.

Sportmediaset ha riportato il punto della situazione soffermandosi anche sull’offerta del club inglese:

“La Premier League piomba su Kvaratskhelia e a fare sul serio è il Manchester United. Che cerca una punta esterna (il modulo preferito del nuovo allenatore Amorim è il 3-4-3). United pronto a tentare il georgiano con un contratto di cinque anni a 8 milioni netti a stagione più uno di bonus facilmente raggiungibili. Un’offerta economicamente in linea con quella estiva fatta per venire, al procuratore del georgiano, dal Psg da 10 milioni. L’idea del Napoli è quella di rinnovare e andare avanti insieme, ma a oggi non c’è accordo tra le parti. Il club del Presidente De Laurentiis ha già presentato la sua proposta da 6 milioni, bonus compresi e oltre quella soglia non intende spingersi (ci sono da rispettare parametri finanziari perché il bilancio sia sempre in attivo e virtuoso), mentre come detto lo United offre 3 milioni in più.”

Ancora:

“Se la situazione di stallo tra Jugeli, procuratore del calciatore, e il Presidente De Laurentiis, non dovesse sbloccarsi entro fine stagione, a due anni dalla scadenza, allora il Napoli entrerebbe nell’ordine di idee di cedere Kvaratskhelia lasciandosi aperta una doppia opzione. La prima: cessione del giocatore con compenso cash intorno ai 100 milioni. La seconda: cessione del georgiano con una parte economicamente fissa e una parte determinata da una contropartita tecnica gradita al club.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Kvaratskhelia nervoso per il cambio, il suo sfogo non era diretto a Conte”

Cesari: “Su Celik Massa sbaglia, il provvedimento disciplinare è necessario”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”