Meret, l’agente: Il rinnovo è la nostra priorità”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, si è soffermato sulla questione rinnovo ai microfoni di “Calciomercato.it”.

Federico Pastorello, agente di Alex Meret ha parlato del rinnovo del portiere friulano con il Napoli.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Calciomercato.it”:

“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la sensazione che il club abbia piacere di prolungare il contratto ed anche Alex è assolutamente disponibile a farlo. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa. Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario da discutere. Io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire con tranquillità che tutte le voci che ci sono e che leggo non sono veritiere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare ci si guarderà intorno, ma ora la priorità è il rinnovo col Napoli.”

