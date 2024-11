Torino-Napoli, Vanoli potrebbe puntare su Nije

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli potrebbe puntare sull’attaccante Alieu Njie per la sfida casalinga contro il Napoli.

Il prossimo 1° dicembre Torino e Napoli si sfideranno in campionato allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il quotidiano Repubblica si è soffermato in breve su una probabile scelta del tecnico granata Paolo Vanoli:

“«Caro Paolo Vanoli, adesso non lo puoi più tenere fuori». L’oggetto della supplica dei tifosi granata è Alieu Njie, lo svedese-gambiano di 19 anni che è la sorpresa più bella della stagione granata e che, in questa fase, sembra l’unica mossa del Toro contestato e in crisi per provare a cambiare marcia. Così era capitato un mese fa contro il Como, nella serata in cui firmò anche il gol decisivo, l’unico finora realizzato in serie A; così è stato domenica contro il Monza, visto che il suo ingresso in campo, negli ultimi venti minuti, ha dato vivacità ad una squadra a tratti quasi rassegnata. Ecco perché, in vista della sfida di domenica contro la capolista Napoli, la sollecitazione che arriva dal popolo granata è una sola. Anche se si tratta quasi della carta della disperazione, soprattutto se si considera che nell’unica circostanza in cui il titolare dell’Under 19 svedese ha giocato già nel corso del primo tempo, il suo rendimento è stato molto meno efficace di quanto avvenga entrando a partita in corso. La sensazione è che lo stesso Vanoli in queste ore stia prendendo in esame il cambio di modulo per provare a sorprendere il Napoli lanciando il tridente con Njie sulla sinistra accanto alla coppia Sanabria-Adams. Operazione audace ma interessante.”

