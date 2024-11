Cronache di Spogliatoio – Trevisani: “Il primo intervento di Lukaku è brutto, Massa doveva ammonirlo”

Le parole di Riccardo Trevisani, in merito alla direzione dell’arbitro Massa e al mancato giallo a Romelu Lukaku: “Ho sentito parlare di rosso a Lukaku, non sono d’accordo: il doppio giallo è mettere insieme cose che non sarebbero state dopo il primo giallo. Il primo però è una roba brutta: l’intervento è brutto, scomposto e fa continuare ad arbitrare male Massa. Lui perde la partita al minuto 12. Non ammonire per quel fallo è roba da manicomio. Dopo tre minuti Celik sfascia Buongiorno dritto per dritto, giallissimo: e non lo ammonisce”.

Il giornalista e opinionista si dà una spiegazione sugli errori del fischietto: “Perché pensa a prima e quindi pensa ad Inter-Napoli quando non ammonisce Lukaku: è matematico, non c’è dubbio. Perché altrimenti è l’arbitro più scarso della storia se non dà quel giallo: e siccome non è così, perché è in ottima compagnia con altri, evidentemente è un retropensiero. Se sono stati condizionati dalle parole di Conte? Si autocondizionano: vedi uno che entra col piede a martello, è giallo facile che deve dare e non lo dà. L’alternativa al retropensiero è peggio del retropensiero: è che sono scarsi”.

