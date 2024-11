I tifosi del Napoli omaggiano Maradona: fiaccolata in suo onore

A quattro anni dalla sua morte i tifosi del Napoli hanno organizzato una fiaccolata in onore di Diego Armando Maradona.

Nella serata di ieri i tifosi del Napoli hanno deciso di omaggiare Diego Armando Maradona con una fiaccolata fuori lo Stadio di Fuorigrotta. L’occasione è stata l’anniversario della morte del campione argentino, avvenuta di preciso il 25 novembre del 2020. La fiaccolata, come riportato dal quotidiano Il Mattino, è iniziata nell’area curva B ma si è poi estesa velocemente lungo tutto lo Stadio.

Di seguito le parole del quotidiano campano:

“La città di Napoli ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, nel giorno del quarto anniversario della sua morte. Lo ha fatto con una lunga fiaccolata, nata all’esterno della curva B dello stadio a lui intitolato, ma che si è allargata a macchia d’olio su tutto il perimetro dell’impianto di Fuorigrotta.”

Anche Repubblica ha dedicato un breve spazio all’iniziativa:

“gli ultras si sono dati appuntamento all’esterno della Curva B per una fiaccolata, alle 21. Un pensiero per Diego, che Napoli amerà per sempre.”

