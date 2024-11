Corriere dello Sport – Lobotka, le big osservano: ma il Napoli lo ha blindato

Stanislav Lobotka non delude le aspettative, il suo rientro contro la Roma, ha dato grandi soddisfazioni. I quotidiani hanno elogiato la sua performance: “Giocatore completo, incisivo in entrambe le fasi, regista di enorme intelligenza che a 30 anni è nel pieno della maturità e sempre sul taccuino di grandi club come il Barça. Il Napoli, però, lo ha blindato fino al 2027. E Conte s’è già espresso in estate sulla sua cedibilità: non si tocca”.

