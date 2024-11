Calciomercato.it – Pastorello: “Lukaku è molto contento, il suo impegno è sotto gli occhi di tutti”

L’agente di Romelu Lukaku e Alex Meret, Federico Pastorello, è intervenuto in diretta, per commentare l’esperienza del belga al Napoli:

“Lui è molto contento al di là di tutto, poi è normale accada per gli attaccanti – soprattutto quelli come lui che hanno abituato a fare gol ogni partita – magari in un momento in cui questo succede meno. Però ripeto, il suo impegno credo che sia sotto gli occhi di tutti, è contento quando la squadra vince indipendentemente che faccia gol o meno, lavora molto per la squadra e questo lo si vede chiaramente. Quindi lui è contento perché il Napoli è contento, il resto sono solo chiacchiere. E comunque i tre punti di domenica sono arrivati con un suo gol, quindi credo che tutti siano contenti”.

