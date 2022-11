Zanoli verso la permanenza, difficile la cessione a gennaio

Alessandro Zanoli non si muoverà da Napoli nella sessione invernale di mercato

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento l’esperto di mercato ha parlato delle ultime di mercato in uscita in casa azzurra.

Queste le sue parole:

“A gennaio non bisogna toccare niente, la squadra ha un equilibrio tecnico, tattico e di spogliatoio che è perfetto. Anche un granello di sabbia potrebbe rallentare l’ingranaggio. Zanoli? Non penso che andrà via, è un giocatore cresciuto in casa, è un under e serve per le liste. Demme via a gennaio? Anche se gioco poco non lascerei mai un Napoli lanciato verso lo scudetto. Chi vince qua diventa un mito a prescindere dal minutaggio”.

