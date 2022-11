Le ultime su Kvaratskhelia, l’attaccante del Napoli ha un obiettivo

Il Corriere del Mezzogiorno riporta qualche novità sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, descrivendo il suo prossimo obiettivo.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sta attualmente combattendo contro una lombalgia acuta, riscontrata poco prima della sosta del campionato. La sua situazione non sarebbe però molto negativa, al contrario il giocatore starebbe continuando tutti i giorni con le terapie, anche durante la sua breve vacanza in Georgia. Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato su tale situazione, specificando che Kvaratskhelia avrebbe anche un obiettivo: essere a completa disposizione per il prossimo lunedì, quando ripartiranno gli allenamenti.

Ecco le parole riportare dal quotidiano:

“Kvara è a Tbilisi, sta trascorrendo in patria questo periodo di vacanza continuando anche il programma di riabilitazione dalla lombalgia in modo che sia pronto lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. L’entusiasmo in patria è contagioso, ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e palloni. Kvaratskhelia è il volto-copertina del modello Napoli, che il mondo studia con grande attenzione.”

