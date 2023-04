Milan-Napoli, le parole di Spalletti in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida contro il Milan.

Domani sera alle 21 Milan e Napoli si sfideranno in occasione all’andata dei quarti di finale di Champions League ed il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha rilsciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Inizialmente si è soffermato su Giacomo Raspadori e Victor Osimhen:

“La forza di una squadra non è un’addizione dei componenti, bensì dipende dall’unione e dalla coesione. Il Napoli gioca a prescindere dagli uomini, abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen. Chi va in campo deve avere fiducia nei propri mezzi e nei compagni. Raspadori si è allenato solo oggi, domani mattina farà un provino e poi sceglieremo l’attacco.”

Sul campo in cui giocheranno:

“Le squadre diventano forti anche se hanno una mentalità che non le fa distinguere quale sia il campo migliore o peggiore. Dobbiamo andare a giocare per ottenere sempre il massimo risultato, a prescindere da campo ed avversario. Si tratta di una crescita per ottenere risultati importanti.”

Poi qualche parola sulla gara:

“Se si pensa che una partita di campionato interessa solo ai tifosi di Milan e Napoli, ma una partita di Champions interessa agli appassionati di tutto il mondo e ciò i calciatori un po’ lo subiscono, anche se involontariamente. Se è la gara più importante della mia carriera? Spero ce ne siano altre più importanti. Siamo ad un punto molto alto della nostra carriera, parlo per me ma anche dei miei calciatori. Dobbiamo portare la voglia, l’entusiasmo da dove siamo partiti. Quando vai a giocare queste partite di Champions vai a giocare in stadi di squadre che sembrano proibitivi, ma noi abbiamo dimostrato di saper fare bene e mi aspetto che i ragazzi facciano lo stesso anche domani. E poi ci dobbiamo divertire, ci dobbiamo gustare tutto in ampiezza, anche la cena della vigilia.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan-Napoli, tifosi in protesta: parcheggi ospiti a prezzo folle

UFFICIALE – Infortunio Simeone: esito esami strumentali e tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici