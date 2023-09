Garcia lancia Natan, contro il Genoa pronto l’esordio del centrale brasiliano

Garcia pronto a far esordire Natan

Rudi Garcia in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa, dovrà iniziare con le rotazioni in vista dell’inizio della Champion League. Il primo a rientrare nel meccanismo del turnover potrebbe essere Natan, che nel match di Marassi potrebbe finalmente esordire in maglia azzurra. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Garcia sarebbe orientato a dare una chance al brasiliano. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Le indicazioni del compagno, in questo senso, sono state preziose nel dialogo con l’allenatore. Il Napoli, come le altre grandi impegnate in Europa, è atteso da un calendario molto fitto al rientro dalla sosta. La ripresa avverrà sabato contro il Genoa e da lì, tra campionato e Champions, ci sarà sempre un impegno infrasettimanale fino alla pausa di ottobre.

Una situazione che richiede l’impiego di tutti gli effettivi per dosare nel modo giusto le energie, quindi ci sarà con ogni probabilità spazio anche per Natan, possibilmente già a Genova contro i rossoblù, considerando poi la trasferta europea col Braga. Resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso, in ogni caso il suo momento sembra essere alle porte, dopo queste prime uscite in cui finora è stato preservato”.

