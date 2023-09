Zazzaroni: “Italia fermata da calciatori senza squadra e pagati 70mila euro!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, duro con la nazionale dopo il pareggio contro la Macedonia

Il direttore del Corriere dello Sport non ha parole dolci dopo la partita dell’Italia contro la Macedonia. Ecco cosa ha scritto: “Da tempo non riusciamo a presentare una squadra in grado di mostrare la propria superiorità: qualsiasi avversario, perfino il più debole, ci complica la partita e l’esistenza. Per dire, il macedone Ashkovski è attualmente senza squadra: si allena da solo ed è riuscito a giocare 70 minuti. Al suo posto è entrato Dimoski che fino all’anno scorso era a Strumica ed è stato venduto per la bellezza di 70mila euro”

