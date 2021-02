Corbo: ” Napoli torbido e demotivato, troppi infortuni”

Antonio Corbo nel suo editoriale, Il Graffio, postilla la sconfitta del Napoli contro il Granada.

Il ko del Napoli lascia l’amaro in bocca, squadra demotivata e priva di iniziative:

“Avere nove giocatori fuori uso non può essere un alibi per il Napoli, testa e cuore in partite del genere sono l’antidoto. Non ragiona e non aspira ad un combattimento alla pari.

Torbido e demotivato si auto-punisce donando due gol agli avversari, come suggerisce il galateo a chi arriva da lontano in casa d’altri. Troppi infortuni, e dal canto suo, il Napoli nel primo tempo è totalmente assente.

Due gol intollerabili in pochi minuti, ne passano solo 21′ quando il Granada passa in vantaggio con 2-0. In quello stadio silenzioso, a far sentire la sua presenza è Gattuso, che come una litania insiste con Lobotka, cerca di incoraggiarlo, vorrebbe che lo slovacco – schierato regista – alzi la testa e guardi avanti. Ma indisturbato, né convinto, né turbato dalle lamentele dell’allenatore, continua di testa sua, passando palla dietro”.

