Gattuso, ormai certo il suo addio a fine stagione. Giuntoli resterà a Napoli

Gattuso ha deciso sul suo futuro a Napoli, Giuntoli resta

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando importanti aggiornamenti sulla situazione di Gattuso e del ds Giuntoli in casa azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Gennaro Gattuso al 99,9% metterà fine alla sua esperienza napoletana a giugno, quando scadrà il suo contratto attuale. Ed è una decisione sua, va via per sua scelta al di là di cosa deciderà eventualmente il presidente Aurelio De Laurentiis. Gattuso è un uomo di principio ed in ogni caso non ha intenzione di restare. Cristiano Giuntoli, invece, è legato al Napoli per altri 3 anni e ha già fatto sapere che vuole restare e rispettare il contratto. Tra l’altro il finale di stagione potrebbe essere utile per rivalutare il suo lavoro perché dovrebbero trovare spazio alcuni calciatori acquistati di recente come Rrahmani il quale prima e dopo la Juventus sembra avere una considerazione diversa. E’ un buon giocatore, personalmente dissi prima del suo acquisto vedendolo a Verona.”

