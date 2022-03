Garlando: “Spalletti abbassa di brutto il profilo e nega l’ansia da Maradona”

La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando su Luciano Spalletti: “Ha negato l’ansia da stadio Maradona, passando dall’immortalità alla resilienza“.

Le parole di Luigi Garlando:

“Dall’immortalità alla resilienza. Nessun appello alla benedizione di Maradona. Stavolta non si gioca per «passare alla storia», ma, spiega Luciano, «per passare alla prossima storia». Cioè si ragiona partita per partita. Il tecnico ha abbassato di brutto il profilo per non caricare troppo le spalle del Napoli che, con il Milan, implose per la tensione. Insigne più di tutti. Il capitano ha poi pagato con la panchina di Verona.

Il tecnico toscano si affretta a negare un’ansia da stadio Maradona: l’ansia la mette agli avversari, semmai. Ma l’anomalia è un dato di fatto: 34 punti in trasferta (meglio di tutti), solo 26 in casa. C’è del lavoro psicologico da fare anche qui. E poi lavoro tattico. L’Udinese sa pressare e ripartire come Verona, Atalanta e Spezia che sono uscite felici dal Maradona”.

