Marchetti: “Garay o Teixeira? Puntare sugli svincolati adesso non è la priorità”

Marchetti sulle voci che danno Garay o Teixeira al Napoli

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live dove ha dato aggiornamenti sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Garay o Teixeira? Puntare sui parametri zero, a febbraio, non sembra una grande idea. Un giocatore, se sta fermo, va rimesso in piedi: per quanto possa stare bene fisicamente, ad un ragazzo che non viene utilizzato con continuità servono almeno quarantacinque giorni per riprendere il ritmo-gara, praticamente deve rifare la preparazione. Uno svincolato, insomma, non sarebbe la soluzione dei problemi del Napoli. La soluzione è un’altra e va cercata forse internamente, non negli svincolati. Perché il Napoli non ha fatto mercato a gennaio? Poteva servire un terzino, ma mai il Napoli si sarebbe immaginato di avere un’emergenza infortuni come quella attuale: era imprevedibile.”

