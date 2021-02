Napoli, possibile l’addio a Kappa. La Castore pronta a subentrare

Napoli, a fine stagione possibile l’addio con Kappa. Castore pronta ad investire sugli azzurri

Come riportato da Calcio & Finanza anche il Napoli è entrata nel mirino dell’azienda britannica Castore, che punterebbe a subentrare a Kappa come sponsor tecnico degli azzurri. Ecco quanto riportato dal portale:

“Il Napoli sarebbe finito nel mirino dell’azienda britannica Castore, che nel prossimo futuro potrebbe sostituire Kappa come sponsor tecnico del club partenopeo. Anche la Lazio sta trattando con il brand per una partnership. Come per il club biancoceleste, anche un eventuale intesa con la società di Aurelio De Laurentiis andrebbe a chiudersi sulla base di 4 milioni di euro a stagione. In passato, la stessa Castore era stata accostata anche la Roma. Ricordiamo che si tratta di un marchio piuttosto giovane, nato nel 2016 dal lavoro dei fratelli Tom e Phil Behaon, entrambi con un passato da atleti.”

