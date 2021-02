Granada, Machis: “Per noi è un sogno affrontare il Napoli. Vogliamo scrivere la storia del club”

L’attaccante del Granada, Darwin Machis, ha rilasciato delle dichiarazioni a AS prima della gara contro il Napoli:

L’attaccante Darwin Machis, giocatore venezuelano in forza al Granada, ha rilasciato delle dichiarazioni a AS prima della gara contro il Napoli in Europa League:

“E’ una sfida molto importante per noi. Sfideremo un grande squadra e lotteremo fino alla fine per passare il turno. Dobbiamo crederci per scrivere la storia di questo club”.

Il Napoli ha tanti giocatori importanti non disponibili “Noi prestiamo attenzione ai tanti giocatori bravi che hanno. Affrontare le migliori squadre d’Europa è un premio che abbiamo guadagnato e siamo entusiasti di mostrarci. Da bambino sognavo di giocare queste competizioni”.

Il Napoli vi sottovaluta? “Credo che loro conoscono il Granada e ciò che stiamo facendo quest’anno. Nessuno si aspettava che avremmo gareggiato su tutte e tre le competizioni”.

