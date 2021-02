Renica: “Con Lozano ha sbagliato Gattuso, l’ha fatto anche con Mertens”

Renica incolpa Gattuso per l’infortunio di Lozano

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha espresso una sua opinione sull’attuale situazione infortuni in casa azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Quando c’era il dott. De Nicola gli infortuni muscolari erano molto bassi in percentuale. Non ho niente contro questo staff, ma guardo i dati. I dati sono inesorabili, anche se è l’anno del COVID. La realtà, però, è che gli infortunati del Napoli per problemi muscolari sono molti. Ci sarebbe da criticare la società sotto questo punto di vista: si è tolto un personaggio per i dati in mano molto importante.

Lozano? Non spetta al dottore stabilire chi deve uscire e chi no. In quel caso lì è stato Gattuso a chiedere a Lozano di restare in campo. Bisogna dirlo, è la verità, ma è stato fatto un grave errore anche con Mertens. Capisco che la necessità di far risultato possa far ragionare di pace, ma succede che quando non ragioni di testa fai molti più danni di quelli che devi subire. Questa è una guerra, non una battaglia. Se ci si fa prendere dai nervi, si rischia di pagare dazio.”

