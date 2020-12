Napoli, Fabian Ruiz non è più incedibile. Difficoltà anche per il rinnovo

Napoli, Fabian Ruiz può partire

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Fabian Ruiz non è più così incedibile per il Napoli. Dopo un avvio di stagione non esaltante, lo spagnolo ancora non ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro. Con un’offerta da 50 milioni il Napoli potrebbe anche pensare di cederlo, visto che non mancano estimatori per l’ex Betis. Sulle tracce di Fabian Ruiz, ci sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Psg.

