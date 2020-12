Tacchinardi, attacco al Napoli: “Se l’ASL non ti fa partire devi andare subito in bolla”

Tacchinardi, l’ex Juve attacca il Napoli

Alessio Tacchinardi ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio lanciando una frecciatina al Napoli. In merito al caso della partita non giocata tra i bianconeri e gli azzurri, ha così risposto:

“Se la Asl non ti fa partire perché sei così a rischio, nessuno deve andarsene a casa sua ma devi metterti in una bolla. I giocatori del Napoli invece sono tornati a casa. Mi ha stupito il silenzio delle altre società”.

