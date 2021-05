Carnevale: “Sono sicuro che le tre ali del Napoli farebbero bene anche al City”

Andrea Carnevale ha preso parte ad un intervista per La Gazzetta dello Sport, parlando dell’eccezionale lavoro delle tre ali del Napoli.

Carnevale si lascia andare ad importanti complimenti, definendo i tre “da Manchester City”

“Parliamo di tre giocatori molto maturi e di grandi qualità tecniche. Insigne ora come ora è al top della maturazione e da lui mi aspetto grandi cose in vista dell’Europeo. Lozano e Politano, oltre che a segnare, sono cresciuti notevolmente nella fase difensiva. Sono sicuro che questi tre farebbero molto bene anche nel City di Guardiola.

Immancabili complimenti vanno però a mister Gattuso, a me piace veramente molto il gioco che esprime il Napoli, è molto europeo. Non a caso, a inizio stagione, l’avevo indicato tra le favorite per lo scudetto insieme all’Inter. Poi purtroppo ci sono stati svariati problemi tra infortuni e covid, ma le accuse nei confronti di Gattuso mi sono sembrare eccessive, infatti ora ha ripreso il filo del discorso e la squadra esprime un calcio bello ed efficace”.

