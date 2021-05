Napoli-Cagliari, Gattuso pronto a confermare gli stessi 11 di Torino

Napoli-Cagliari, Gattuso ha pochi dubbi

Napoli-Cagliari in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio Maradona, sarà un’altra partita importante di questo finale di stagione. Gattuso ha pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo, visti i risultati delle ultime gare il tecnico azzurro punta a confermare gli stessi 11 scesi in campo a Torino. In porta ci sarà Meret, con Ospina che ne avrà ancora per una settimana dopo il recente infortunio. In difesa torna Manolas in coppa con Koulibaly, mentre a destra confermatissimo Di Lorenzo. A sinistra l’unico ballottaggio, con Hysaj che è comunque favorito su Mario Rui. A centrocampo torna Fabian Ruiz, al suo fianco ci sarà Demme. In attacco pochi dubbi, Insigne e Politano agiranno sugli esterni mentre Zielinski giocherà alle spalle di Osimhen. Mertens partirà dalla panchina.

Napoli (4-2-3-1); Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, FAbian Ruiz, Demme, Insigne, Zielinski, Politano, Osimhen.

