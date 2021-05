Calciomercato, su Zaccagni piomba la Lazio. Il Napoli rischia la beffa

Calciomercato, su Zaccagni si muove la Lazio

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio ha messo nel mirino Mattia Zaccagni del Verona che in passato è stato più volte accostato anche al Napoli. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Gli azzurri sono stati i più concreti a muoversi a gennaio, senza però arrivare a un accordo definitivo col presidente Setti. Così la Lazio potrebbe tornare in corsa e insidiare il Napoli, mentre le altre big del nostro campionato sono in seconda fila. I mesi che passano rendono Zaccagni sempre più un’occasione, col contratto che scadrà a giugno 2022 e nessun discorso in piedi per il rinnovo col Verona. Questo inverno servivano almeno 15 milioni per convincere Setti, ma la speranza di Napoli e Lazio è quella di spuntare un prezzo migliore.”

