Fabian ritorna titolare e riconfermato Hysaj, rimane solo un dubbio

Il Corriere dello Sport annuncia le decisioni di Gattuso per il match tra Napoli e Cagliari. Rimane solo un dubbio.

Grande ritorno in campo di Fabian Ruiz, Kostas Manolas e confermato Hysaj

Dopo il grande fastidio alla schiena, Fabian si candida nuovamente per riprendersi il posto da titolare a centrocampo. Lo spagnolo è tornato quello dell’Europeo di due anni fa e la sua importanza in campo è stata ribadita. Contro il Cagliari, dunque, partirà da titolare. Un altro grande ritorno in campo è in fase difensiva: Kostas Manolas ha scontato il suo turno di squalifica ed è pronto a rientrare al fianco di Koulibaly con Di Lorenzo a destra e dalla parte opposta Hysaj, ormai impadronito della fascia che ha sottratto a Mario Rui. Resta ancora in dubbio il ballottaggio tra Politano e Lozano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Cagliari, Gattuso pronto a confermare gli stessi 11 di Torino

Sarri ha detto si alla Roma, firmerà un contratto biennale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan: Di Maio, l’impegno italiano non si esaurirà