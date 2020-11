Calciomercato, Giuntoli ha l’ok di Emerson Palmieri. A Gennaio nuovo assalto

Giuntoli ha il si di Emerson Palmieri

Secondo quanto riportato dal portale Le Bombe di Vlad, Giuntoli avrebbe l’ok di Emerson Palmieri per un suo eventuale trasferimento in maglia azzurra. Il terzino del Chelsea è da tempo nel mirino del Napoli, che ha individuato in lui il giusto rinforzo per la fascia sinistra. il Chelsea, non si opporrebbe alla partenza del terzino della nazionale italiana ma c’è da trovare un accordo sulla formula. Il Napoli chiede un prestito con diritto di riscatto, mentre i blues puntano ad una cessione definitiva già a Gennaio. I buoni rapporti dei due club dopo l’operazione legata a Bakayoko, di sicuro favoriranno un accordo tra le parti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rožman, all. Rijeka: “Siamo in emergenza, spero di avere 12 elementi a disposizione”

De Luca, appello al Governo: “Servono misure nazionali per evitare assembramenti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: focolaio in casa protetta per anziani a Nuoro