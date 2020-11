Agroppi attacca: “De Zerbi? Ha molta fortuna”

Aldo Agroppi parla di Roberto De Zerbi

Nel corso della diretta di Punto Nuovo Show, è intervenuto l’ex allenatore Aldo Agroppi che ha espresso un suo pensiero riguardante Roberto De Zerbi. Ecco quanto dichiarato:

“Ne parlano tutti bene, ma ha una fortuna: allena in una piccola cittadina, dove tutto è serenità e non esistono televisioni o radio che possono contestarlo. E poi ha una società modello alle spalle. A Sassuolo è difficile fare male, perché non ci sono pressioni e in una grande città, questo è quasi impossibile. Se non hai intelligenza, non puoi gestire le polemiche e chi rema contro.”

