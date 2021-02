Galeone: “Pirlo maestro di harakiri, a Gattuso tengo tantissimo”

Galeone analizza la Juve di Pirlo e ricorda Gattuso

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha criticato la Juventus di Pirlo e ha parlato anche di Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Se Gattuso vincesse il recupero contro la Juve del ‘grande maestro’ sarebbe in zona Champions. A Pirlo gli hanno dato la stella di grande maestro di harakiri. Già all’inizio della stagione dissi che la Juve non era così forte di come la descrivevano, adesso dico che addirittura rischia di non arrivare tra le prime quattro. E’ un’ottima squadra ma non trova la quadratura giusta. Continuare a far giocare Rabiot e Bentancur in quella maniera, giocare la palla indietro al portiere non si va lontano. La Juve non può fare a meno di Arthur, la formazione è già scritta. Dicono che Pirlo gioca come Allegri, ma questa Juve ha 17 punti in meno di quella di Max. Gattuso?Tengo tantissimo a ‘Gatto’, l’ho fatto debuttare. Ha avuto problemi fisici che hanno inciso anche sulla squadra, ne è venuto fuori alla grande, vediamo come andrà avanti. Se batte il ‘gran maestro’ può continuare tranquillamente il cammino.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso, ormai certo il suo addio a fine stagione. Giuntoli resterà a Napoli

Marchetti: “Garay o Teixeira? Puntare sugli svincolati adesso non è la priorità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coletto, cominciamo a pensare di vaccinare ragazzi