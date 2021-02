Rivaldo: “Messi andrà al PSG, il Barcellona non è più competitivo”

Rivaldo sicuro, Messi andrà al PSG

L’ex attaccante di Milan e Barcellona Rivaldo, attraverso i microfoni di Sport.es lancia una clamorosa bomba sul futuro di Lionel Messi. Ecco quanto dichiarato:

“La partita contro il Psg sarà con ogni probabilità l’ultima di Lionel Messi al Camp Nou con la maglia del Barcellona in Champions League. Il club catalano non può dare più al calciatore argentino la reale possibilità di lottare per un titolo importante. Ho saputo che il suo futuro sarà proprio al Psg: è una squadra che può dargli la possibilità di continuare a vincere titoli. Ormai Messi ha più di trent’anni, si assume ancora la responsabilità di caricarsi la squadra sulle spalle. E per di più in questa stagione ha assistito alla cessione del suo migliore amico, Luis Suarez, che è servita a rendere l’Atlético più forte che mai.”

