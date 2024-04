Corriere dello Sport – Di Lorenzo e Calzona decisivi con ADL: retroscena sul ritiro

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il motivo per il quale l’idea di portare la squadra in ritiro, sia stata definitivamente accantonata. Dopo il ko con l’Empoli, Aurelio De Laurentiis aveva preso in considerazione l’idea, ma decisive sono state le parole del capitano e di Calzona: “La soluzione di mandare i giocatori in ritiro ad libitum, alla fine, non è stata ritenuta produttiva.

Adl ci aveva pensato dopo la partita, contenitore della decima sconfitta e di una resa inspiegabile, e lo aveva comunicato ai dirigenti: in un momento di rabbia – legittima, giova ripeterlo – aveva cominciato a valutare l’idea di protrarlo a oltranza, se necessario, e aveva anche cercato delle strutture idonee a ospitare il gruppo. Poi, a freddo, il presidente ha parlato con Calzona e anche con Di Lorenzo, il capitano, e alla fine la scelta è stata quella di non modificare i piani della settimana: allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno e stop, tutti a casa”.

