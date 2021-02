“Sabato 20 e domenica 21 febbraio Napoli e Cavese scenderanno in campo con le categorie Under 17, 16 e 15 con l’obiettivo di mettere altra benzina nelle gambe in vista di una possibile ripresa dei cari campionati Under. Sabato 20 febbraio al “Kennedy” i 2006 di mister Sorano affronteranno i pari età della Cavese di mister Landri. Gli azzurrini hanno giocato già un test match contro i pari età della Paganese vincendo 2 1. L’Under 16 azzurra di mister Bevilacqua ospita i 2005 metelliani di mister Pianese reduci dalla bella vittoria per 4-1 sull’Avellino. Infine i 2004 partenopei del tecnico Carnevale cercheranno di superare l’Under 17 della Cavese del tecnico Bovienzo”.