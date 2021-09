Arbitri & Arbitri – Marco Piccinini è l’arbitro di Napoli-Cagliari

Arbitri & Arbitri – Marco Piccinini sarà l’arbitro di Napoli-Cagliari, gara valida per la sesta giornata di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti vola in testa alla classifica, dopo una vittoria meritatissima al Ferraris. È continuo scontro tra i gradini alti della classifica con le due milanesi che non mollano il colpo. Testa alla prossima gara contro il Cagliari, che metterà alla prova, ancora una volta, lo spirito di squadra. Questa sarà una gara importante per continuare a mantenere le distanze.

Le designazioni arbitrali divulgate dall’AIA, per la sesta giornata di campionato, conferiscono all’arbitro Marco Piccinini la guida del prossimo match tra Napoli e Cagliari, previsto domenica al Maradona alle ore 20:45. Ad assisterlo ci saranno gli assistenti di linea Vivenzi e Rossi. Il quarto uomo sarà Di Martino e al VAR Massa fiancheggiato da Di Iorio.

Piccinini, ingegnere edile, è considerato come un arbitro dotato di una grande personalità, con un utilizzo rigoroso dei cartellini e la priorità principale è lo svolgimento “pulito” delle partite. Nel 2011 ha preso parte alla Lega Pro, trascorrendo cinque anni in terza serie. Nel 2016 viene promosso in Can B, dove ha esordito nella serie cadetta, per dirigere Pro Vercelli-Cittadella. A gennaio del 2017 è stato nominato miglior arbitro della Lega Pro 2015-2016, vincendo il Premio Luca Colosimo. A settembre, dello stesso anno, ha esordito in Serie A, in occasione di Atalanta-Crotone, vinta dalla squadra bergamasca per 5-1.

I precedenti di Marco Piccinini con il Napoli

Piccinini ha arbitrato solamente tre volte in occasione dei match azzurri e il bilancio è a favore del Napoli: la vittoria in casa del Lecce nel 2019 e quella con il Verona. Infine, c’è stato un pareggio con il Bologna a luglio del 2020, terminata 1-1.

I precedenti di Marco Piccinini con il Cagliari

Tre partite in Serie A anche con il Cagliari, per Piccinini e una di Coppa Italia. La prima partita fu diretta in casa dei sardi contro il Chievo, con la vittoria dei padroni di casa. Successivamente ci fu Cagliari-Atalanta, vinta dai bergamaschi in Coppa Italia. Al Dacia Arena una sconfitta contro l’Udinese e successivamente a Roma contro la Lazio, all’Olimpico, terminata 2-1 per gli uomini di Inzaghi.

