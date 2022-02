Arbitri & Arbitri – Daniele Doveri dirigerà Napoli-Inter

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Napoli-Inter

Daniele Doveri è l’arbitro designato per dirigere il big match tra Napoli e Inter, in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri dopo il successo di Venezia, vogliono continuare a sognare e guadagnare punti. Per i nerazzurri sarà la gara della riscossa, dopo aver perso il derby contro il Milan. Sfida di alta classifica, dove Rocchi ha deciso di designare uno degli arbitri più esperti a disposizione.

Doveri, originario di Volterra, è arbitro dal 1996 iscritto alla sezione di Roma. Dopo la trafila nelle categorie regionali, nel 2002 approda in Serie D per poi essere promosso in Serie C tre anni dopo. Nel 2009 sale di categoria, arrivando in Serie B dove fa il suo esordio il 29 agosto dello stesso anno arbitrando la sfida tra Salernitana e Ancona. Nel 2011 viene promosso all’allora CAN A, diventando internazionale nel 2017. Proprio con gli azzurri in campo fu vittima di un episodio curioso: nella gara contro il Novara si infortunò alla spalla, che costò la sospensione del match per 20 minuti. La gara, poi ripresa, fin’ con una vittoria per 2-0 del Napoli. Nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A, per un totale di 180 gare arbitrate nella massima serie.

I precedenti di Doveri con il Napoli

Doveri ha arbitrato per 26 volte il Napoli, con un bilancio di 15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. In due occasioni ha diretto un match contro l’Inter, con una vittoria e una sconfitta per gli azzurri. Ha anche arbitrato la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, vinta poi ai rigori. L’ultimo precedente di Doveri con i partenoeri, è proprio una sfida contro l’Inter finta 1-1.

I precedenti di Doveri con l’Inter

Doveri ha diretto gare con l’Inter in campo per 24 volte, con 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima arbitrata dal fischietto romano con i nerazzurri risale alla finale di Supercoppa italiana di un mese fa, quando ci fu la vittoria dei padroni di casa contro la Juventus grazie ad un goal allo scadere di Alexis Sanchez.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Koulibaly, Auriemma: “Vi svelo la proposta di ADL”

Saplletti scopre Lobotka. Il retroscena: lo voleva sin dai tempi dell’Inter

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Portò la figlia minore a fare finto vaccino, potestà sospesa