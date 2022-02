Anticipi e posticipi 8a e 9a giornata di Serie A: ecco quando gioca il Napoli

Anticipi e posticipi 8a e 9a giornata di Serie A

Notizie calcio Napoli – Anticipi e posticipi 8a e 9a giornata di Serie A. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha reso noti gli orari in cui si disputeranno le gare dell’ottavo e del nono turno di campionato. Big match per il Napoli, che affronterà prima la Lazio il 27 febbraio e poi il Milan, il 6 marzo. In entrambi i casi l’appuntamento è domenicale, col fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Anticipi e posticipi 8a e 9a giornata

8a giornata di ritorno

Milan-Udinese (25 febbraio ore 18.45)

Genoa-Inter (25 febbraio ore 21.00)

Salernitana-Bologna (26 febbraio ore 15.00)

Empoli-Juventus (26 febbraio ore 18.00)

Sassuolo-Fiorentina (26 febbraio ore 20.45)

Torino-Cagliari (27 febbraio ore 12.30)

Hellas Verona-Venezia (27 febbraio ore 15.00)

Spezia-Roma (27 febbraio ore 18.00)

Lazio-Napoli (27 febbraio ore 20.45)

Atalanta-Sampdoria (28 febbraio ore 20.45)

9a giornata di ritorno

Inter-Salernitana (4 marzo ore 20.45)

Udinese-Sampdoria (5 marzo ore 15.00)

Roma-Atalanta (5 marzo ore 18.00)

Cagliari-Lazio (5 marzo ore 20.45)

Genoa-Empoli (6 marzo ore 12.30)

Bologna-Torino (6 marzo ore 15.00)

Fiorentina-Hellas Verona (6 marzo ore 15.00)

Venezia-Sassuolo (6 marzo ore 15.00)

Juventus-Spezia (6 marzo ore 18.00)

Napoli-Milan (6 marzo ore 20.45)

