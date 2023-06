Napoli, senza rinnovo al ribasso sarà addio con Zielinski

Napoli, futuro di Zielinski ancora in bilico

Tra i calciatori in dubbio per la prossima stagione del Napoli c’è sicuramente Piotr Zielisnki, vista la scadenza del suo contratto a giugno 2024 il suo futuro è ancora in bilico. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la politica sul tetto ingaggi adottata da De Laurentiis rende difficoltoso il discorso rinnovo. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Piotr vuole restare, a Napoli sta bene, ma le rigide regole della sostenibilità economica che si è dato De Laurentiis impongono un sacrificio: il polacco guadagna già 3,5 milioni netti e un rinnovo (è in scadenza 2024) la società è disposta a firmarlo solo a cifre inferiori. Accetterà il giocatore più “anziano” in rosa (è arrivato nel 2016) o magari accetterà delle proposte più interessanti economicamente che arrivano dalla Premier? Già la scorsa stagione gli era stata recapitata un’offerta molto vantaggiosa dal West Ham, che però fu rifiutata.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

